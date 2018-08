DIGIMON SURVIVE: Nuovi dettagli da Bandai Namco

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha rivelato nuove informazioni sulla storia di Digimon Survive – il nuovo GDR tattico d’avventura per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital.

La storia inizia durante un campeggio estivo. Il personaggio principale, Takuma, e i suoi due compagni di scuola, Aoi e Minoru, vanno in un famoso tempio locale per saperne di più di una misteriosa leggenda: la storia di Kemonogam.

Esplorando il tempio, Takuma incontra un mostro rosa – Koromon. Prima di fare conoscenza, delle urla disperate riempiono l’aria e, correndo verso di esse, Takuma e Koromon raggiungono un gruppo di mostri che sta attaccando i compagni di classe di Takuma.

Durante il salvataggio Koromon si trasforma in Agumon e insieme riescono a metterli in fuga. Ma, nonostante la minaccia sia passata, scoprono presto di non essere al sicuro: sono infatti stati trasportati in uno strano mondo.

Nuovi personaggi svelati:

Aoi Shibuya: calma e seria, mantiene il controllo in qualsiasi situazione. In qualità di rappresentante di classe è abituata a gestire le richieste irragionevoli dei suoi compagni. Inoltre, essendo la più anziana ha anche la responsabilità del cibo e del campo base.

Minoru Hyuga: ottimista e spensierato, ha la capacità di rafforzare il gruppo grazie al suo modo di fare e alla sua personalità amichevole. Sfortunatamente la sua sbadataggine lo mette spesso in difficoltà.

Nuovi Digimon:

Labromon: Simile a un cane, Labromon va dritta al punto quando parla. Lei e Aoi si supporteranno a vicenda lungo l’avventura.

Falcomon: Un mostro delle Alte Montagne. È di carattere forte e fermo e supporta la sciatteria di Minoru. Ogni tanto può persino essere più goffo di Minoru stesso.

Digimon Survive sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.