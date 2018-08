TOKYO GHOUL re CALL to EXIST: Nuovi dettagli da Bandai Namco

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha condiviso maggiori informazioni sulla modalità Survival e annunciato cinque nuovi personaggi di TOKYO GHOUL:re CALL to EXIST, il primo videogioco basato sulla famosa serie manga dark fantasy.

Nuove info per il videogioco ufficiale di Tokyo Ghoul

I giocatori potranno fare uso di diversi “trucchi” per svoltare le sorti della battaglia in proprio favore: ad esempio lanciando una granata verso un contenitore di benzina per causare un’esplosione in direzione dei nemici o raccogliendo un certo numero di oggetti per sbloccare una nuova sezione del livello.

Cinque personaggi del manga sono anche stati confermati nel cast di TOKYO GHOUL:re CALL to EXIST. Due ghoul, due investigatori e un mezzo ghoul che possiede però le abilità dei Ghoul.

Il personaggio principale, Ken Kaneki, era umano finché non gli è stato trapiantato un organo di ghoul. La sua trasformazione ha aumentato drammaticamente la sua forza e resistenza e, dopo aver accettato i nuovi poteri vive ora come un Ghoul.

Touka Kirishima è uno studente che lavora come cameriere, ma anche un ghoul specializzato in battaglie molto rapide. Shu Tsukiyama è un ghoul e si considera un gourmet. Usa la Spiral Kagune sul suo braccio come strumento per l’offesa e la difesa.

Gli investigatori lavorano per il CCG (Commission of Counter Ghoul), un’agenzia che indaga sui crimini legati ai ghoul, e usano Quinques, potenti armi create dai corpi dei ghoul. Kisho Arima è un investigatore speciale che per combattere usa Narukami un Quinque unico e molto forte. Kotaro Amon è il secondo investigatore giocabile e la sua arma è “Dojima ½”.

TOKYO GHOUL:re CALL to EXIST sarà disponibile per PlayStation 4 e PC tramite STEAM.