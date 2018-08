Dragon Ball FighterZ: Arriva Cooler

E’ ufficiale, il settimo personaggio in arrivo in Dragon Ball Fighter Z è Cooler. Il malvagio fratello maggiore di Freezer, apparso per la prima volta nel lungometraggio del 1991, sarà disponibile come DLC.

Cooler arriva in Dragon Ball Fighter Z

Fino ad oggi Bandai Namco ha rilasciato 6 degli 8 guerrieri promessi, ossia Broly, Bardack, Vegeth Super Saiyan Blue, la fusione di Zamasu, Goku e Vegeta in versione Saga dei Saiyan, Cooler si aggiungerà al roster come settimo personaggio.

I possessori del FighterZ Pass potranno scaricare il nuovo personaggio gratuitamente, mentre tutti gli altri dovranno acquistarlo singolarmente. A seguire vi riportiamo i 3 tipi di attacchi riservati a Cooler:

Death Fall – un assalto simile al “Nova Striker” di Freezer

Death Crusher – un attacco in grado di schiantare l’avversario sulla parete o pavimento

Atomic Super Nova (Meteor) – una serie di attacchi consecutivi seguiti da una grande sfera di energia

I personaggi attualmente disponibili sono: Goku, Vegeta, Gohan, Trunks del Futuro, Crilin, Piccolo, Androide numero 16, Androide numero 18, Freezer, Cell, Majin Bu, Goku Super Saiyan Blue, Vegeta Super Saiyan Blue, Yamcha, Tenshinhan, Nappa, il Capitano Ginyu, Gotenks Super Saiyan 3, Kid Bu, Gohan Supremo, Beerus, Hit, Black Goku Super Saiyan Rosé, Androide Numero 21, Broly, Bardack, Vegito Super Saiyan Blue, Merged Zamasu, Goku e Vegeta (Saga dei Saiyan).

DRAGON BALL FighterZ è disponibile dal 25 gennaio su Xbox One e PlayStation 4 e dal 26 Gennaio su PC via STEAM. Su Nintendo Switch sarà disponibile dal 27 settembre 2018.