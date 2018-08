BLACK CLOVER QUARTET KNIGHTS: Bandai Namco annuncia l’Open BETA

I fan di Black Clover avranno la possibilità di provare BLACK CLOVER QUARTET KNIGHTS per PlayStation 4: BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato le date per l’Open Beta. I giocatori potranno divertirsi con le battaglie magiche dalle ore 09.00CEST del 17 agosto alle 09.00CEST del 20 agosto.

BLACK CLOVER QUARTET KNIGHTS: Open Beta in arrivo

Per la Open Beta, BLACK CLOVER QUARTET KNIGHTS includerà 14 personaggi giocabili, inclusa Fana. Per assicurare un’esperienza completa, avranno accesso alla modalità Allenamento per provare le diverse mosse e mappe.

Potranno anche provare la funzione per la personalizzazione, per modificare il proprio stile di gioco grazie al sistema delle Grimoire Card. Infine, i giocatori potranno dimostrare le proprie abilità online attraverso 3 diverse modalità: “Control the Zone”, “Crystal Carry” and “Treasure Hunt”.

Per garantire un alto livello di stabilità e qualità, 8 periodi di manutenzione avverranno durante la Open Beta, secondo questi orari:

1st Aug.17 15:00-17:00 CEST 2nd Aug.17 23:00-1:00 CEST 3rd Aug.18 7:00-9:00 CEST 4th Aug.18 15:00-17:00 CEST 5th Aug.18 23:00-1:00 CEST 6th Aug.19 7:00-9:00 CEST 7th Aug.19 15:00-17:00 CEST 8th Aug.19 23:00-1:00 CEST

BLACK CLOVER: QUARTET KNIGHTS sarà disponibile in Italia in versione fisica per PlayStation 4 dal 13 settembre, la versione digitale console e per PC via STEAM e altri distributori dal 14 settembre.