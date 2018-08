God of War: Annunciati Romanzo e Serie a Fumetti

Sony annuncia ufficialmente l’arrivo del romanzo ufficiale incentrato sul recente videogioco di God of War (disponibile su PS4) scritto da J.M Barlog, ma le novità non finiscono qui, a seguire tutti i dettagli.

God of War: Romanzo e Serie a Fumetti in arrivo

Il romanzo intitolato God of War: The Official Novelization, sarà disponibile dal 28 agosto 2018 in edizione Kindle al costo di € 10,00 e in edizione cartacea al prezzo di € 15,00.

La sua vendetta contro gli Dei dell’Olimpo è ormai alle spalle e Kratos ora vive come un uomo nel regno delle divinità e dei mostri nordici. In questa aspra ed imperdonabile parte di mondo egli deve combattere per sopravvivere… ed insegnare al proprio figlio come fare allo stesso modo. Questa sorprendente rivisitazione di God of War abbatte gli elementi focalizzanti che hanno reso celebre la serie, ovvero il combattimento sanguinoso, momenti mozzafiato, la narrativa profonda per forgiarli in una nuova veste.

Dark Horse Comics annuncia ufficialmente una partnership con Santa Monica Studio e Sony Interactive Entertainment per una mini serie a fumetti, scritta da Chris Roberson, disegnata da This Damned Band e Dan Jackson con copertine affidate a E.M Gist.

Il primo volume sarà disponibile dal 14 Novembre (in alto potete vedere la copertina ufficiale).