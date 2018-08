Bandai Namco annuncia un Free to Play su Naruto

Sul 35° numero di Weekly Shonen Jump, Bandai Namco ha ufficialmente annunciato un nuovo Free to Play incentrato sull’universo di Naruto, intitolato Borutical Generations, maggiori dettagli a seguire.

Borutical Generations sarà un RPG free to play, giocabile gratuitamente da tutti via browser, ed includerà naturalmente la possibilità di acquistare contenuti aggiuntivi con il denaro reale, disponibile a partire dalla fine dell’anno in Giappone.

I giocatori potranno co-operare per sconfiggere un nemico tramite il sistema di combattimento a turni, durante i quali è possibile usufruire non solo di combo uniche per ogni personaggio ma anche di una speciale mossa attivabile dopo aver raggiunto i requisiti richiesti.

Il gioco proporrà due differenti modalità: battaglia e conquista. Nella prima modalità i giocatori potranno rivivere la storia dal principio fino all’entrata in scena di BORUTO, mentre la seconda modalità è più incentrata sul multiplayer competitivo.

Ogni squadra può essere composta da 4 personaggi principali e 2 di sostituzione, provenienti da NARUTO e BORUTO. In attesa di conoscere ulteriori dettagli vi ricordiamo che il lancio è previsto su PC per la fine dell’anno.