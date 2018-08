Svelati nuovi dettagli su Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!, tra cui la presenza della megaevoluzione!

The Pokémon Company International e Nintendo hanno svelato nuovi dettagli sulla megaevoluzione e su altri aspetti di Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!, gli attesissimi giochi in uscita quest’anno per Nintendo Switch. Entrambi i giochi sono stati pensati sia per chi si avvicina per la prima volta ai videogiochi Pokémon, sia per i fan di lunga data desiderosi di sperimentare un nuovo modo di giocare ai videogiochi della serie.





Quando l’evoluzione non basta, c’è la megaevoluzione!



In Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! i giocatori potranno far megaevolvere un Pokémon una volta durante la lotta, se hanno la Pietrachiave e la Megapietra adatte. La megaevoluzione, detta anche “il livello supremo di evoluzione”, permette di sprigionare temporaneamente l’energia latente di un Pokémon ed è possibile solo se il legame fra il Pokémon e il suo Allenatore è molto profondo. I primi tre Pokémon che i fan potranno far megaevolvere durante la loro avventura sono Venusaur, Charizard e Blastoise.



Esplora Aranciopoli, la celebre città di Kanto

In Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! i giocatori esploreranno la regione di Kanto alla scoperta di località suggestive, fra cui la città di Aranciopoli, dove una volta all’anno fa scalo la Motonave Anna, una lussuosa nave da crociera. Nella Palestra di Aranciopoli sarà possibile sfidare il Capopalestra Lt. Surge, soprannominato “luogotenente fulminante”.



Arriva il Team Rocket!

Il variopinto cast di personaggi di Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! include il Team Rocket, una malvagia organizzazione che progetta di sfruttare i Pokémon di tutto il mondo a scopo di lucro. Fra le sue file milita anche il famoso trio composto da Jessie, James e Meowth!



Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! saranno disponibili a partire dal 16 novembre 2018 in esclusiva per Nintendo Switch.