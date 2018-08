Dragon Quest XI: Echi di un’era perduta si mostra in un nuovo Gameplay Trailer

Per celebrare l’arrivo di DRAGON QUEST XI: Echi di un’era perduta il 4 settembre, Square Enix ha pubblicato delle nuove immagini del gioco che mostrano un costume speciale di DRAGON QUEST VIII che sarà disponibile per tutti i giocatori all’uscita del gioco.

La bandana di Trodain e l’abito di Trodain dell’eroe di DRAGON QUEST VIII saranno disponibili nell’inventario di tutti i giocatori di DRAGON QUEST XI all’uscita del gioco e potranno essere usati sul Luminary per potenziare i suoi parametri difensivi durante le prime fasi del gioco. I giocatori riceveranno anche una copia di “Moda e stile a Trodain”, un libro che contiene informazioni utili su come modificare i capi d’abbigliamento di Trodain per far sì che siano utili anche nelle fasi più avanzate del gioco.

DRAGON QUEST XI: Echi di un’era perduta sarà disponibile per PlayStation 4 e STEAM dal 4 settembre 2018. Il gioco è un’esperienza stand-alone con nuovi personaggi, un mondo estremamente dettagliato, dei combattimenti strategici perfettamente bilanciati e una storia accattivante che attirerà sia i fan di lunga data sia chi ancora non conosce la serie.