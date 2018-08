DISSIDIA Final Fantasy Opera Omnia: Le promozioni estive

Square Enix aiuta i giocatori a combattere l’afa estiva con delle fantastiche promozioni per il suo celebre gioco per dispositivi mobili DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIA. I fan potranno partecipare a nuove missioni, ottenere dei bonus per l’accesso e altro ancora.

I seguenti contenuti bonus saranno disponibili fino al 3 settembre 2018, data in cui si concluderà il Summer Festival:

Bonus per l’accesso: i giocatori otterranno delle magnifiche ricompense, come dei Draw Ticket, delle High Power Orb o dei Dissidia Point, semplicemente effettuando l’accesso quotidianamente.

Lotterie estive: il primo Multi Draw di due lotterie speciali sarà gratuito per tutti i giocatori. La prima lotteria speciale è già disponibile, mentre la seconda avrà inizio il 20 agosto.

Missioni co-op estive temporanee: i giocatori potranno partecipare a missioni settimanali in co-op con delle sfide a punti comunitarie e ottenere delle Summer Medal, che potranno essere scambiate per ricevere favolose ricompense come Artifacts a 4 stelle, Power Stone e altro ancora.

Timbri Summer Moogle: i giocatori possono ottenere e usare dei timbri esclusivi in modalità co-op durante il Summer Festival.

DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIA è disponibile sull’App Store per iPhone e iPad e su Google Play per i dispositivi Android.