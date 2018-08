My Hero One’s Justice: All For One si unisce al roster

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha svelato la presenza di All for One nel roster di MY HERO ONE’S JUSTICE. Una nuova mossa speciale è anche stata svelata per tutti i personaggi, la EX Plus Ultra! MY HERO ONE’S JUSTICE sarà disponibile in Italia dal 25 ottobre 2018 per PlayStation 4, Xbox One, PC tramite STEAM e Nintendo Switch, con le versioni digitali che arriveranno il giorno successivo.

MY hero One’e Justice: Nuovo lottatore svelato

All for One, una volta il cattivo più potente del Giappone e l’arci-nemico di All Might, è rimasto fuori dalle questioni dei supereroi per qualche anno, crescendo Shigaraki come proprio successore.

I giocatori potranno usare il suo misterioso potere e ricreare la sua epica battaglia contro All Might!

La EX Plus Ultra è la mossa definitiva in MY HERO ONE’S JUSTICE. Caricando al massimo le barre di Energia, i giocatori cambieranno l’andamento di una battaglia grazie all’aiuto dei personaggi di supporto con un triplo potentissimo attacco!

