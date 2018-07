SEGA: Non modificheremo Yakuza per adattarlo allo stile Occidentale

Fin dal primo capitolo della serie, fatta eccezione per gli spinoff ambientati nel Giappone feudale, Yakuza ha sempre trovato un posto speciale in Occidente, nonostante non sia mai stato sottotitolato o doppiato in lingua italiana.

SEGA: Yakuza è un’IP Giapponese

In una recente intervista, SEGA ha affermato:

Partiamo dal fatto che Yakuza è un’IP giapponese ed è bello come il mercato PC a differenza di un tempo, sia ritenuto importante dai publisher nipponici. Negli ultimi 18 mesi abbiamo registrato una crescita significativa dell’interesse dei giocatori PC nei confronti dei titoli giapponesi. Per questo motivo abbiamo deciso di portare Yakuza 0 su Steam, ed è solo il principio. Non abbiamo mai assistito prima d’ora ad una crescita cosi esponenziale sia per quanto riguarda l’interesse dei publisher giapponesi nei confronti del mercato PC che dei giocatori stessi. Il Gaming ora ha un’identità sociale, grazie a Steam puoi tenere sotto controllo la lista degli amici e vedere cosa stanno giocando, ciò ti spinge a riprendere un titolo interrotto o abbandonato da tempo. Anche se abbiamo deciso di portare Yakuza su PC STEAM ciò non significa adattarlo allo stile dei giochi Occidentali, Yakuza resterà sempre un titolo nipponico. Come azienda rappresentiamo un’IP giapponese, basato prevalentemente su contenuti giapponesi. Non crediamo che ci sia il bisogno di attuare cambiamenti, almeno per adesso.

Vi ricordiamo o informiamo che Yakuza 0 sarà disponibile su Steam dal primo agosto, mentre Kiwami 2 uscirà su PS4 per la fine dello stesso mese.