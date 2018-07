Dragon Ball FighterZ: Goku e Vegeta Base si uniscono al Roster

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato che Goku (Base) e Vegeta (Base) si uniranno al roster di DRAGON BALL FighterZ. Non solo, i giocatori potranno provare per la prima volta la versione per NINTENDO Switch nel corso di una Open Beta. È stato anche confermato il secondo personaggio del DRAGON BALL XENOVERSE 2 – EXTRA PACK 3: Kefla.

Nuovi lottatori per Dragon Ball Fighter Z

Il roster di DRAGON BALL FighterZ si espande ancora grazie all’arrivo a inizio agosto su Xbox One, PlayStation 4 e PC di Goku (Base) e Vegeta (Base).

I più celebri rivali arrivano nella loro forma originale e con tutti i loro attacchi più potenti. Goku può rilasciare il Kaioken o la Super Spirit Bomb per sconfiggere i nemici. Vegeta arriva con le sue celebri mosse: il Galick Gun e il Galaxy Breaker.

I giocatori di NINTENDO Switch potranno provare DRAGON BALL FighterZ sulle proprie console grazie alla Open-Beta prevista ad agosto.

Non solo, sono previste nuove feature per il multiplayer in locale della versione per NINTENDO Switch:

In aggiunta alla classica battaglia con 3 personaggi, i giocatori potranno lottare in match 2vs2 e addirittura in 1vs1.

La modalità Party Match a 6 giocatori sarà ora disponibile anche offline. I giocatori di Switch potranno combattere in locale controllando ognuno un personaggio, connettendo 6 controller.

Quando due personaggi decidono di fondersi, il risultato non può che essere devastante… Kefla è la fusione tra Caulifla e Kate. Il suoi potentissimi attacchi la rendono la donna Saiyan più potente.

Kefla sarà parte del DRAGON BALL XENOVERSE 2 – EXTRA PACK 3 disponibile questa estate.