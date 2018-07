Bandai Namco annuncia PAW Patrol: Al Lavoro

Bandai Namco Entertainment Europe e Outright Games hanno annunciato il loro nuovo titolo, PAW Patrol: Al Lavoro. Basato sulla celebre serie di cartoni animati di Nickelodeon e Spin Master Entertainment.

PAW Patrol: Al Lavoro include 16 emozionanti avventure con protagonisti Ryder e gli otto eroici cuccioli. Il gioco sarà disponibile in Italia in versione fisica dal 25 ottobre 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Nintendo 3DS. Le versioni digitali per console e la versione PC arriveranno il giorno successivo.

Nessun incarico è troppo grande e nessun cucciolo è troppo piccolo! La PAW Patrol è pronta a risolvere ogni emergenza di Adventure Bay in 16 emozionanti missioni di salvataggio. I giocatori sfrutteranno le abilità uniche di ciascun cucciolo per salvare i loro amici e tenere al sicuro la propria comunità. Il gioco include otto fantastici luoghi di Adventure Bay, tra cui la fattoria di Yumi, la montagna di Jake, un canyon nel deserto, una missione tra le onde e molto altro. Preparati a vivere un’emozionante avventura d’azione tra piattaforme e rompicapi con tutti i cuccioli della PAW Patrol, adatta a tutte le età.

Caratteristiche principali

Gioca con Ryder e gli otto cuccioli della PAW Patrol, tra cui Everest e Tracker.

16 emozionanti avventure ambientate in 8 celebri luoghi di Adventure Bay.

Sfrutta le abilità speciali dei cuccioli per ogni salvataggio.

Impersona due diversi cuccioli per ogni missione.

