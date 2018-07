Pokèmon LET’S GO PIKACHU e EEVEE: Nuovi dettagli da Famitsu

Junichi Masuda ai microfoni di Famitsu, ha diffuso nuovi e interessanti dettagli per Pokèmon Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee e vogliamo condividerli con voi.

Nuovi dettagli per i Pokèmon Let’s Go di Nintendo Switch

Di seguito le nuove informazioni diffuse da Masuda:

E’ stato scelto il nome Let’s Go per via delle caratteristiche che lo rendono simile a Pokèmon Go

La classica meccanica per la cattura dei Pokèmon potrebbe risultare difficile ad alcuni giocatori, per tanto è stato scelto un sistema più semplice

Il minigioco della pesca è stato modificato con un nuovo sistema

Il gioco proporrà nuove meccaniche inedite, mai viste nei precedenti capitoli della serie

Lo stile grafico scelto è più realistico rispetto i precedenti, nonostante mantenga in parte alcune caratteristiche

I punti CP sono differenti da quelli visti in GO, un Pokèmon con lo stesso numero di CP è più forte rispetto quelli di Go

La colonna sonora è affidata a Shota Kageyama il quale ha deciso di utilizzare classici strumenti per rilassare i giocatori durante le fasi esplorative

Le forme di Alola non appariranno allo stato selvatico ma potremmo ottenerle anche senza Pokèmon Go

Per affrontare i vari capipalestra bisognerà soddisfare determinati requisiti

Vi ricordiamo che il lancio è fissato per il 16 Novembre in esclusiva Nintendo Switch.