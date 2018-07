Kingdom Hearts Union X Cross: Arriva l’evento a tema Coco

Square Enix ha annunciato che KINGDOM HEARTS Union x[Cross], il celebre gioco di ruolo per dispositivi mobile, ha introdotto un nuovo evento in collaborazione ispirato al film Disney•Pixar di successo Coco.

Da oggi fino al 31 luglio 2018, i custodi del Keyblade potranno partecipare a vari eventi di gioco, quali:

Missioni multiplayer con ricompense speciali di Coco: i giocatori potranno ottenere le nuove medaglie di Miguel e Héctor portando a termine delle missioni multigiocatore.

Medaglie di Miguel: i giocatori potranno anche ottenere le medaglie di Miguel portando a termine delle missioni speciali.

Medaglie di Miguel e Dante: sarà inoltre possibile ottenere le medaglie di Miguel e Dante acquistando il pacchetto “Weekly Jewels Extravaganza”.

KINGDOM HEARTS Union x[Cross] è disponibile come applicazione gratuita (con acquisti in-app) su App Store per iPhone e su Google Play per dispositivi Android.