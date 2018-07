NARUTO TO BORUTO SHINOBI STRIKER: Nuova Open Beta e contenuti in arrivo

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha svelato maggiori dettagli sulla prossima open beta di NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER per PlayStation 4 e Xbox One – con 7 sessioni tra il 20 e il 29 luglio.

Nuova Open Beta per Naruto to Boruto Shinobi Striker

La open beta avrà due differenti modalità: Basic Training in VR Ninjutsu Arena (missione per un solo giocatore) e Quick Match (8 giocatori).

I giocatori potranno anche combattere in nuove mappe come il Villaggio della Foglia in versione diurna e notturna. Insieme ai 4 precedenti personaggi giocabili, Yamato si unisce alla battaglia portando nuovi Ninjutsu!

Ci saranno anche nuove opzioni di personalizzazione e la beta supporterà la chat vocale. I giocatori riceveranno anche due versioni esclusive della maglietta Shinobi Striker (in bianco e in nero).

Date e orari della beta sono i seguenti:

20 luglio: 08:00 – 11:00 CEST

20/21 luglio: 22:00 – 01:00 CEST

21 luglio: 11:00 – 14:00 CEST

21 luglio: 19:00 – 22:00 CEST

22 luglio: 03:00 – 06:00 CEST

22 luglio: 08:00 – 11:00 CEST

Dal 27 luglio alle 08:00 al 29 luglio alle 08:00 CEST (sessione di 48 ore)

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER sarà disponibile in Italia dal 30 agosto 2018 per PlayStation 4 e Xbox One. La versione PC via STEAM e altri distributori e le versioni digitali per console dal 31 agosto.