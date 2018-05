VEGITO (SSGSS) si aggiunge al roster di Dragon Ball Fighter Z

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha introdotto Vegito (SSGSS) come nuova aggiunta al roster di DRAGON BALL FighterZ. Sia Vegito (SSGSS) che Zamasu (Fused) saranno disponibili con il secondo DLC in uscita il 31 maggio 2018.

Dragon Ball Fighter Z: Arriva Vegito!

Il potente Vegito (SSGSS) è il risultato della fusione Potara tra Goku e Vegeta. Avendo ereditato tutte le caratteristiche e la forza sia di Goku sia di Vegeta, è un combattente a tutto campo che lotta con molteplici tipo di attacco.

Il suo Meteor Ultimate Attack è la Final Kamehameha, mentre il potere combinato dei due Saiyan gli consente di lanciare Ki-Blast sia a terra che in volo. Vegito Blue può anche sfoderare una Spada mentre lancia il suo Ultimate Attack chiamato Spirit Excalibur. Ci sarà anche una Dramatic Scene con Zamasu (Fused).

I personaggi attualmente giocabili sono: Goku, Vegeta, Gohan, Trunks del Futuro, Crilin, Piccolo, Androide numero 16, Androide numero 18, Freezer, Cell, Majin Bu, Goku Super Saiyan Blue, Vegeta Super Saiyan Blue, Yamcha, Tenshinhan, Nappa, il Capitano Ginyu, Gotenks Super Saiyan 3, Kid Bu, Gohan Supremo, Beerus, Hit, Black Goku Super Saiyan Rosé, Androide Numero 21, Broly e Bardack.

DRAGON BALL FighterZ è disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC via STEAM.