DRAGON BALL FIGHTERZ: Nuove modalità in arrivo

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato che le modalità Party Battle e FighterZ Cup saranno giocabili presto in DRAGON BALL FIGHTERZ. Queste nuove modalità online sono state aggiunte tramite l’aggiornamento gratuito del 9 maggio. Il primo evento Party Battle sarà live oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC.

DRAGON BALL FIGHTERZ si espande con nuove modalità

Svelato in un nuovo video, questa nuova modalità offre nuove feature per i guerrieri online: 3 giocatori dovranno unire le forze in scontri co-op. La cooperazione sarà l’unico modo per avere qualche chance contro boss temibili. Da oggi e fino al 21 maggio, i giocatori possono formare un team e iniziare la loro prima sfida “The Emperor Strikes Back” per sconfiggere Frieza.

La FightherZ Cup è una competizione mensile in cui i giocatori possono lottare e raccogliere punti per le loro rispettive Z-Union. Questo aggiornamento gratuito include anche nuove feature e diversi miglioramenti per offrire un’esperienza di gioco ancora migliore. Per garantire il bilanciamento del gioco, alcuni personaggi hanno ricevuto alcuni piccoli aggiustamenti.

Inoltre, le modalità e le feature già esistenti come la modalità “Allenamento” e le “Sfide combo” sono state migliorate. DRAGON BALL FighterZ è disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC via STEAM.