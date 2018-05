Tekken Mobile: Nuovi lottatori si uniscono alla battaglia

Il primo picchiaduro mobile basato sul celebre franchise di combattimenti è stato aggiornato con molti nuovi contenuti! Infatti, BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare alcune nuove funzionalità e una serie di nuovi personaggi per TEKKEN Mobile.

Akuma arriva in Tekken Mobile

I giocatori saranno sicuramente felici di scoprire un ospite speciale che sarà disponibile dalla fine di maggio! Akuma si unirà al roster per un periodo limitato grazie a una collaborazione speciale tra STREET FIGHTER di Capcom e TEKKEN Mobile di BANDAI NAMCO Entertainment Europe.

Questo celebre personaggio porterà tutte le sue abilità esclusive sul campo di battaglia, oltre a un nuovo arco narrativo della storia, nuovi eventi live, nuovi oggetti per la personalizzazione e una nuova carta Waza, chiamata “Special”. Il suo celebre Go-Hadouken introdurrà per la prima volta nel gioco alcune mosse in grado di generare dei proiettili! Inoltre, potrà combattere contro Jin Kazama, uno dei personaggi più famosi del franchise di Tekken, ora disponibile per tutti i giocatori.

Ma non si tratta dell’unica novità di oggi. BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di introdurre le battaglie in tempo reale tramite la modalità VS locale, l’attesa funzionalità che consentirà di giocare in locale contro altri utenti tramite Wi-Fi e Bluetooth. Ora i giocatori potranno ottenere alcuni gettoni speciali gareggiando in questa modalità, oltre ad accedere ad alcuni eventi particolari. Inoltre, sarà possibile giocare a diverse tipologie di scontri versus, come Infinite Waza, in cui i giocatori potranno ottenere carte Waza illimitate. Non restare mai senza Waza e continua a creare mosse combo!