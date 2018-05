Pokémon: Arrivano i Leggendari Yveltal e Xerneas

The Pokémon Company International ha annunciato i prossimi protagonisti di questo anno all’insegna dei Pokémon leggendari: Yveltal e Xerneas. Questi due Pokémon verranno distribuiti dal 4 al 26 maggio su Pokémon Ultrasole, Pokémon Ultraluna, Pokémon Sole e Pokémon Luna per console della famiglia Nintendo 3DS nei negozi GameStop in Italia.

Nuovi Pokèmon Leggendari per Sole, Luna, Ultrasole e Ultraluna

Questi Pokémon leggendari sono comparsi per la prima volta in Pokémon X e Pokémon Y. Yveltal può assorbire l’energia degli esseri viventi quando le ali e le piume della coda sono spiegate e di colore rosso acceso. Xerneas, invece, è un Pokémon di tipo Folletto che si dice possa donare agli altri l’immortalità quando le sue corna brillano dei colori dell’arcobaleno.

Se avete una copia di Pokémon Ultrasole o Pokémon Sole riceverete Yveltal, mentre se avete una copia di Pokémon Ultraluna o Pokémon Luna riceverete Xerneas. Per saperne di più sui formidabili Pokémon leggendari Yveltal e Xerneas, e per nuovi dettagli sugli eventi futuri legati ai Pokémon leggendari, visitate Pokemon.it/leggendari.

Scoprite di più su questi due Pokémon leggendari in un’intervista con gli sviluppatori di GAME FREAK che vi riportiamo di seguito: