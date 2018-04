Dragon Ball FighterZ: Arriva la fusione di Zamasu

Tramite le pagine della famosa rivista V-Jump (edita di Shueisha), disponibile da oggi in Giappone, siamo venuti a conoscenza dell’arrivo di un nuovo lottatore in Dragon Ball Fighter Z, la fusione di Zamasu.

Un nuovo lottatore in arrivo per Dragon Ball FighterZ

Questo nuovo lottatore proviene direttamente da Dragon Ball Super, è la fusione tra Zamazu del Futuro e Goku Black (Zamasu del Presente), uno dei nemici presenti nella saga Dragon Ball, apparso per la prima volta nella nuova serie animata.

La fusione di Zamasu è il terzo personaggio giocabile tramite DLC ed è naturalmente incluso nel FighterZ Pass (composto da un totale di 8 lottatori, di cui 5 ancora inediti), o acquistabile individualmente.

Attualmente il Pass include la fusione di Zamasu, Broly e Bardack, ma secondo dei rumors arriveranno prossimamente anche Goku e Vegeta classici, Vegitto e molti altri. Tra le abilità di Zamasu troviamo la Holy Wrath, ossia una grande sfera energetica e il Lightning of Absolution, in grado di scagliare contro l’avversario una quantità generosa di fulmini.

I personaggi attualmente giocabili sono: Goku, Vegeta, Gohan, Trunks del Futuro, Crilin, Piccolo, Androide numero 16, Androide numero 18, Freezer, Cell, Majin Bu, Goku Super Saiyan Blue, Vegeta Super Saiyan Blue, Yamcha, Tenshinhan, Nappa, il Capitano Ginyu, Gotenks Super Saiyan 3, Kid Bu, Gohan Supremo, Beerus, Hit, Black Goku Super Saiyan Rosé, Androide Numero 21, Broly e Bardack.

Vi ricordiamo che DRAGON BALL FighterZ è disponibile in Italia dal 25 gennaio per Xbox One, PlayStation 4 e dal giorno successivo su Steam.