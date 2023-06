Nuova legge in Giappone per obbligare i mangaka a rivelare la loro identità in pubblico?

Pare che in Giappone ci sia un dibattito in corso riguardo a una presunta nuova legge che obbligherebbe i mangaka a rivelare la propria identità in pubblico. Non ci sono ancora annunci ufficiali da parte del governo giapponese riguardo a questa manovra, ma è un argomento che sta suscitando interesse e discussione. La legge coinvolgerebbe in generale gli artisti, compresi i mangaka, che sarebbero obbligati a rendere noti il proprio nome e cognome, svelando così la loro identità.

Addio alla privacy per i Mangaka in Giappone?

Tuttavia, una proposta del genere difficilmente potrebbe generare una situazione di accettazione generale. I fan dei manga shonen potrebbero subito pensare a Gege Akutami, famoso mangaka di Jujutsu Kaisen, che è conosciuto a livello internazionale non solo per il suo lavoro, ma anche per il fatto di non mostrare mai il suo volto in pubblico. Solitamente indossa una maschera, mantenendo così l’anonimato. Quindi, una legge del genere potrebbe spingere i mangaka a mostrarsi al pubblico, permettendo loro di farsi conoscere non solo per il loro manga. Questo potrebbe portare a un maggior coinvolgimento dei mangaka durante gli eventi dedicati ai loro lavori e non solo, valorizzando così maggiormente questi professionisti.

Negli anni, le condizioni di lavoro dei mangaka sono sicuramente migliorate, ma si tratta comunque di ritmi di lavoro estremamente frenetici che spesso causano problemi fisici e gravi conseguenze sulla salute. Prendiamo ad esempio Yoshihiro Togashi, autore di Hunter x Hunter, che soffre da molti anni di problemi alla schiena. Questi problemi sono così gravi che gli impediscono di svolgere un lavoro sedentario.

Questo è solo un esempio tra i tanti di mangaka famosi che hanno affrontato e affrontano tuttora problemi legati alle condizioni di lavoro. La serializzazione settimanale può sembrare un’impresa estremamente difficile che richiede una forte passione e dedizione al lavoro. Lo stesso vale per mangaka come Eiichiro Oda (autore di One Piece) o Kohei Horikoshi (autore di My Hero Academia), entrambi attualmente in pausa per motivi di salute. Pertanto, alla luce dei reali problemi che affliggono i mangaka, questa presunta legge potrebbe sembrare rivoluzionaria, ma non è necessariamente condivisa da tutti.

È importante continuare a discutere e cercare soluzioni per garantire una tutela adeguata per i mangaka, prendendo in considerazione i loro diritti e la loro salute. Lavorare nel mondo dei manga richiede una grande passione e talento, ma è fondamentale garantire che gli artisti possano svolgere il proprio lavoro in condizioni adeguate e dignitose.