Eiichiro Oda svela perchè è diventato un Mangaka

One Piece ha catturato continuamente il cuore dei lettori di diverse generazioni nel corso degli anni. Questo è uno degli aspetti più notevoli e incredibili del manga. Inoltre, stiamo parlando di uno dei manga shonen più longevi di tutti i tempi, con la creatività e la genialità di Eiichiro Oda rimaste immutate anche dopo più di 20 anni. Quando consideriamo la fase attuale del manga, il mangaka non può che essere descritto come perfetto.

Eiichiro Oda Mondomanga

Ecco perchè Eiichiro Oda è diventato un Mangaka

Essere un mangaka non è sicuramente per tutti. Implica condurre uno stile di vita impegnativo, esigente ea volte disumano. I ritmi di lavoro sono notoriamente intensi e quasi insopportabili, ma è necessario rispettare delle scadenze. Nel caso di One Piece, il manga viene serializzato settimanalmente, il che significa che Oda deve costantemente affrontare scadenze imminenti. Pur conoscendo questi e molti altri aspetti impegnativi della professione, cosa ha spinto Oda a diventare un mangaka?

La risposta a questa domanda arriva da un recente aggiornamento sulla pagina Twitter di insider sandman_AP. Nel 2002, Oda dichiarò di aver scelto di diventare un mangaka piuttosto che un regista perché la popolarità dei film raggiunge il suo apice solo durante il debutto dei loro progetti. D’altra parte, un mangaka può catturare e trattenere l’attenzione dei lettori per un lungo periodo di tempo se la serie continua. Riferendosi ai suoi giorni di scuola, durante i quali non era felice, l’unica cosa che gli ha risollevato il morale è stata la lettura di Shonen Jump.

Quindi, possiamo vedere chiaramente la sua fiducia nella sua scelta, e dopo 21 anni da quell’intervista, può dire con orgoglio che ci è riuscito. Il suo nome è tuttora tra i più conosciuti non solo in Giappone ma in tutto il mondo. Attualmente, il mangaka è assorto nell’arco narrativo finale di One Piece. Tuttavia, come riportato non molto tempo fa, il manga tornerà direttamente a luglio poiché Oda sta affrontando un problema di astigmatismo.

La decisione di Eiichiro Oda di diventare un mangaka è stata guidata dal suo desiderio di creare un impatto duraturo sulla vita dei lettori. A differenza della fugace popolarità dei film, un mangaka ha l’opportunità di affascinare e coinvolgere i lettori per un lungo periodo. Nonostante le sfide e la natura impegnativa della professione, la passione e la dedizione di Oda gli hanno permesso di creare un capolavoro duraturo come One Piece. Mentre aspettiamo con impazienza la conclusione di questo epico viaggio, possiamo ammirare l’incrollabile impegno di Oda nei confronti della sua arte e la gioia che ha portato a innumerevoli fan in tutto il mondo.