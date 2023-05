Demon Slayer: Cosa rende Tanjiro così forte

La terza stagione di Demon Slayer è in pieno svolgimento, portando con sé i principali combattimenti della saga del Villaggio dei Forgiatori di Katana. Tanjiro Kamado, il protagonista della serie, sta mostrando la sua immancabile determinazione nello scontro feroce contro le nuove Lune Crescenti, dimostrando di essere un avversario pericoloso per Muzan Kibutsuji.

Cosa rende Tanjiro così forte in Demon Slayuer

In questa fase della storia, Tanjiro e sua sorella Nezuko si trovano isolati dai loro compagni di battaglia principali, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira. Questa situazione li ha costretti a dare il massimo delle loro capacità, ma fortunatamente possono contare anche sull’aiuto di Genya Shinazugawa, che è tornato in loro soccorso.

Gli ultimi episodi della terza stagione di Demon Slayer hanno messo a dura prova Tanjiro, spingendolo al limite più volte. Il giovane protagonista ha cercato di svelare il segreto di Hantengu per poterlo sconfiggere. Ma è evidente che più il combattimento prosegue, più rapidamente Tanjiro diventa forte. Come ha osservato Sekido durante lo scontro con Tanjiro, nonostante subisca gravi danni fisici, il ragazzo diventa sempre più veloce e potente. La sua capacità di crescita sembra aumentare costantemente, e ciò lo rende un avversario estremamente pericoloso.

Nel sesto episodio della terza stagione di Demon Slayer, Tanjiro riesce finalmente a scoprire la posizione del vero Hantengu. Questo accade dopo aver eliminato con successo le sue copie delle emozioni nell’episodio precedente. Sekido nota che, man mano che il combattimento avanza, Tanjiro diventa sempre più veloce. Fin dall’inizio dello scontro, il giovane supera tutti i demoni avversari in termini di velocità nei riflessi e adattabilità in combattimento. Questa continua crescita rende Tanjiro un avversario sempre più pericoloso minuto dopo minuto. Si tratta di una dinamica che i fan hanno già potuto osservare negli archi narrativi precedenti, ma che ora anche i demoni hanno compreso.

I fan hanno potuto apprezzare come Tanjiro, supportato dall’aiuto di Nezuko, abbia combattuto utilizzando la danza del fuoco. Man mano che i combattimenti diventano più intensi e il protagonista si confronta con nemici sempre più forti, la sua crescita continua. Anche gli altri Pilastri, come Tengen, hanno già riconosciuto il suo potenziale.

La terza stagione di Demon Slayer è disponibile su Crunchyroll con sottotitoli in italiano. L’anime, prodotto dallo studio Ufotable, ha debuttato il 9 aprile e continua a coinvolgere i fan con combattimenti emozionanti e una trama avvincente. I fan non vedono l’ora di scoprire come Tanjiro e i suoi alleati affronteranno le sfide future e se riusciranno a sconfiggere Muzan Kibutsuji, il più potente dei demoni.