Shinjuku: NAMCO apre una nuova sala giochi con bar

Namco, l’azienda giapponese famosa per la creazione di alcuni dei giochi arcade più iconici al mondo, ha inaugurato una nuova sala giochi a Shinjuku, Tokyo, che promette di offrire un’esperienza di gioco completamente nuova e coinvolgente.

Nuova sala giochi in Giappone firmata NAMCO

La nuova sala giochi di Namco, chiamata “Namco Wonderworld”, si trova al terzo piano del centro commerciale MyLord a Shinjuku ed è stata aperta al pubblico il 18 marzo 2023. L’area di gioco è enorme, con oltre 3.000 metri quadrati di spazio dedicato ai giochi arcade, tra cui alcuni dei classici più amati come Pac-Man, Galaga e Space Invaders.

Ma la cosa che rende la Namco Wonderworld davvero speciale è l’aggiunta di un bar interno, dove i giocatori possono rilassarsi e godersi un drink dopo una lunga sessione di gioco. Il bar offre una vasta selezione di cocktail, birre e vini, insieme ad alcuni snack leggeri per soddisfare la fame degli avventori.

Inoltre, la Namco Wonderworld offre anche un’esperienza di gioco innovativa, con una vasta gamma di giochi elettronici di ultima generazione che utilizzano la tecnologia più avanzata. Tra i giochi disponibili ci sono i simulatori di guida, le macchine da corsa a ruote libere e le attrazioni a tema horror.

La Namco Wonderworld è stata progettata per offrire un’esperienza di gioco coinvolgente e unica nel suo genere. La sala giochi ha un’atmosfera divertente e accogliente, perfetta per giocatori di tutte le età. L’area giochi è stata progettata con un design moderno e futuristico, con un’illuminazione a LED e un audio di alta qualità per creare un’esperienza di gioco immersiva.

La Namco Wonderworld è stata accolta con entusiasmo dai giocatori di Shinjuku e dai turisti che visitano Tokyo. L’apertura di questa enorme sala giochi con bar rappresenta un passo avanti per l’industria dei giochi arcade, che sta cercando di rinnovarsi e attirare una nuova generazione di giocatori.

In conclusione, la Namco Wonderworld è un’aggiunta eccitante alla scena dei giochi arcade di Tokyo. Con la sua vasta selezione di giochi arcade classici e moderni, insieme a un bar interno e un’esperienza di gioco innovativa, la Namco Wonderworld promette di essere un’attrazione popolare per i giocatori di Shinjuku e oltre.