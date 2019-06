Satoru Iwata omaggiato in Giappone con un libro

Se siete cresciuti con Nintendo, allora conoscerete il defunto Satoru Iwata, il quale ha ricoperto il ruolo di presidente della divisione asiatica della compagnia, fino alla sua dipartita a causa di una lunga malattia.

Iwata ricordato in Giappone con un libro

Arriva in Giappone un libro dedicato al celebre Satoru Iwata, che purtroppo per ora non arriverà in occidente. Il libro è stato pubblicato dalla casa editrice Hobonichi di Shigesato Itoi e racchiude alcuni articoli scritti da Iwata per la rubrica Iwata Asks.

Il libro è stato realizzato da Yasuhiro Nagata, redattore presso Famitsu, Un progetto molto interessante che farà felici coloro che hanno amato ed apprezzato il lavoro di Iwata per l’intera carriera in Nintendo.

Satoru Iwata ha ricoperto il ruolo di presidente dal 2002 al 2015, anno della sua morte, sostituito da Hiroshi Yamauchi. Iwata è noto anche per aver sviluppato giochi come la serie di Kirby. Di recente anche nella divisione USA ci sono stati dei cambiamenti, il celebre Reggie Fils Aime (per fortuna ancora in vita) ha lasciato la società per dedicare tempo ad amici e famigliari.