Giappone: Nuove lattine a tema Gundam

Collezionisti di lattine a tema Anime e Manga, se vi trovate in questo periodo nel paese del sol levante, potete accaparrarvi le nuove lattine della serie Mobile Suite Gundam, per un totale di 25.

Gundam protagonista di nuove lattine in Giappone

A partire da domani potrete acquistare in edizione limitata presso il Caffè Emerald Mountain Blend, nuove lattine esclusive a tema Mobile Suite Gundam. I modelli da collezionare sono 25 in totale, i quali verranno distribuiti in varie fasi, anche durante l’estate.

L’uscita delle lattine seguirà la storia degli Anime. Nella prima fase potrete acquistare 6 latine (Amuro, Char, Zaku II, Zaku I, Base Bianca e Musai) di dimensioni che vanno dai 170 ai 185 grammi. Le lattine non esclusive saranno presenti nei distributori di tutto il paese, ad eccezione di Okinawa che non includerà quelle piccole.

Le fasi restanti saranno invece disponibili da Giugno e nei mesi successivi, per un totale di 6/7 lattine riguardanti Mobile Suit e mezzi di trasporto presenti nella serie animata. Naturalmente se vi trovate a Tokyo avrete la possibilità di collezionarle tutte, vi consigliamo di fare una capatina al primo piano dello Shibuya Mark City alla stazione di Shibuya nel periodo compreso tra il 29 Aprile e il 5 Maggio.

I distributori emetteranno la voce di Char o Amuro con lo slogan in giapponese alla pressione del tasto per ottenere la lattina.