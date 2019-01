Giappone: La vendita di Key dei Giochi digitali diventa illegale

Il 2019 non è partito nei migliori dei modi per i venditori di Key dei Giochi Digitali in Giappone, in quanto a partire da oggi vendere Key dei Giochi senza il permesso dei publisher è reato, perseguibile con multe e carcere.

Giappone: Multe e Carcere per chi vende giochi digitali

A seguito dell’emendamento “Legge per la Prevenzione della Concorrenza Sleale“, vendere le chiavi digitali dei giochi senza il permesso dei publisher è considerato un reato nel paese del Sol Levante.

Il nuovo emendamento è stato instaurato sia per proteggere i venditori locali che publisher e sviluppatori. La pena prevista varia a seconda della gravità della situazione, si parte con una multa fino a 5 milioni di yen, 5 anni di carcere o entrambi.

Attualmente in Giappone non solo è vietato vendere key di giochi digitali senza il permesso dei publisher ma anche manomettere i dati del gioco, ciò ha portato alla chiusura del Cyber Save Editor, servizio giapponese che si occupava della modifica dei salvataggi dei giochi.

In altre parole se avete ricevuto delle KEY da parte dei publisher per una Recensione o le avete ottenute in altri modi, non potete venderle se il publisher non vi autorizza a farlo. Cosa ne pensate?