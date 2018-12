Bandai Namco annuncia i cosplay per animali domestici

Con l’arrivo del nuovo anno si avvicinano anche eventi come Romics, Comicon, Lucca Comics & Games ed altri appuntamenti annuali. Se nel 2019 volete portare con voi il vostro animale domestico ad uno degli eventi menzionati, allora i cosplay di Dragonball e Sailor Moon di Bandai Namco potrebbero fare al caso vostro.

Nuovi Cosplay per Animali domestici da Bandai Namco

Quando si parla di cosplay si pensa a completi ispirati a serie animate e non solo, da indossare in occasione di eventi a tema. Quest’oggi invece è il turno degli amici a 4 zampe, in quanto Bandai Namco ha annunciato che da Marzo 2019 in Giappone, sarà possibile acquistare cosplay di Dragon Ball e Sailor Moon per cani e gatti.

In collaborazione con Petio (negozio di prodotti per animali domestici), Bandai lancerà degli articoli per trasformare cani e gatti in sayan e combattenti alla marinara. Il costo è di 23,82 dollari per il completo di Sailor Moon e 22,06 dollari per quello di Goku.

Oltre i completi menzionati sarà possibile acquistare anche quelli di Vegeta, Freezer oltre a letti, cuscini, peluche e zaini a tema a partire da 28,62 dollari. Se vi recate o trovate in Giappone in quel periodo, vi consigliamo di fare una passeggiata da Petio per acquistare questi esclusivi completi tematici per il vostro animale domestico.