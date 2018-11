Giappone: Ritrovato un cartone Disney prodotto 70 anni fa

L’universo Disney non è composto solo da lungometraggi come Alice, Peter Pan, Il Re Leone o capolavori PIxar del calibro di Cars, Toy Story, Frozen e Rapunzel (giusto per citarne qualcuno), ma sopratutto da cortometraggi incentrati non solo su Topolino ma anche su Osvald.

Purtroppo molti di essi sono andati perduti nel corso degli anni, eppure c’è chi in Giappone è riuscito a conservarne uno per oltre 70 anni, svelando la sua esistenza recentemente.

Ritrovato un vecchio cartone Disney su Oswald

Correva l’anno 1928 quando l’unica copia su pellicola 16mm di un cortometraggio su Oswald venne acquistato da Yasushi Watanabe al costo di soli 4,40 dollari, eppure oggi la pellicola ha un valore inestimabile.

Watanabe ha dichiarato:

Sono fan della Disney da molti anni e sono felice di aver dato il mio contributo nella vicenda. Ho acquistato l’unica copia della pellicola 70 anni fa, all’età di 14 anni per soli 4,40 dollari.

La pellicola è conservata prezzo il Kobe Planet Film Archive, una biblioteca che conta oltre 16 mila titoli. La copia gentilmente donata da Watanabe ha una durata di 2 minuti anche se la prima versione del film durava 5 minuti.

Oswald fu creato proprio in quegli anni e possiamo senza ombra di dubbio affermare che insieme a Topolino è uno dei personaggi più vecchi dell’animazione Disney.