Helo Kitty: Aperto un nuovo Cafè negli USA

Quando parliamo di curiosità solitamente ci riferiamo all’apertura di nuove attività commerciali, eventi o altro nel paese del sol levante, questa volta ci spostiamo in America, dove ha ufficialmente aperto i battenti un nuovo Cafè dedicato a Hello Kitty, per la precisione in California.

Fai colazione con Hello Kitty

Se in questo periodo vi trovate in America, potete sempre fare colazione con Hello Kitty, facendo una visita al nuovo locale a tema. Secondo quanto riportato sul Los Angeles Times, Hello Kitty Grand Cafe è attivo sia durante il giorno come un normale cafè che nel cuore della notte, servendo drink ai suoi clienti, in questo caso bisognerà prenotare con largo anticipo.

Il Bar serve sia bevande che dolcetti a tema con un menù colorato e ricco di prelibatezze da ordinare, tra cui torte e ciambelle. Oltre una gustosa ed energetica colazione, il locale offre prodotti a tema in vendita per tutti i fan di Hello Kitty, tra cui tazze e piatti.

Non siete soddisfatti? Prenotando un posto presso la Bow Room del Bar, verrete serviti con un tè pomeridiano prima del cocktail serale. Il costo del servizio è di 55 dollari a persona e include focaccine, cupcakes, macarons, marmellate e frutta stagionale.

Il Bar propone ai suoi clienti nel cuore della notte alcolici a tema con il marchio esclusivo Hello Kitty, tra cui il Matcha Matcha.