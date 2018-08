Apre in USA il primo Jet Market di APU dei Simpson

Gli appassionati dei Simpson conosceranno sicuramente il celebre Jet Market di Apu. Arriva in America, per la precisione a Myrtle Beach nel South Carolina, il primo Jet Market tratto dalla celebre serie animata, dove è possibile acquistare bevande Squishee ghiacciate, le ciambelle di Lard Lad e bevande energetiche marchiate Duff.

Il Jet Market è realtà in USA

Se vi trovate in America in questo periodo, recandovi nel suddetto Jet Market, potrete acquistare dolcetti, ciambelle, peluche, calamiti, bicchieri, articoli di abbigliamento e molto altro ancora a tema I Simpson.

Il negozio è arredato sia internamente che esternamente con i più iconici personaggi della serie, rimanendo fedele al negozio originale. Mark Cornell, Senior VP, Attractions Development per SimEx-Iwerks Entertainment ha affermato:

Broadway at the Beach è un luogo molto affollato, penso che sia perfetto per il Jet Market, anche i Simpson verrebbero in vacanza.

Il negozio naturalmente non è stato aperto a caso ma ospiterà i turisti che visiteranno la zona per l’esperienza in 4D legata ai Simpson, prevista per la fine dell’anno.

Cornell conclude :

Ho visto una nonna di 64 anni, suo figlio e sua nuora con i 3 figli entrare nel negozio e discutere su chi era più fan della serie, vedere 3 generazioni amanti dei Simpson è sbalorditivo, nessuno show è in grado di farlo.

Cosa ne pensate?