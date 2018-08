Apre in Giappone il primo Albergo a tema Snoopy

Il Giappone si distingue da molti altri paesi per via della generosa presenza di locali a tema, basati su videogiochi, anime, manga e cosi via dicendo. Quest’oggi ci giunge notizia dell’apertura del primo Hotel a tema Snoopy.

Snoppy ha un Hotel in Giappone

Se vi recate a Kobe potete soggiornare nel Peanuts Hotel, ispirato ai personaggi ideati da Charles Schulz. Localizzato in prossimità della stazione di Sannomiya, l’Hotel vanta 18 camere decorate a tema con gli iconici protagonisti del franchise.

Ogni camera è arredata diversamente richiamando le tradizionali stanze giapponesi. I piani dell’Hotel sono strutturati in modo differente, portandoci addirittura sulla Luna per ricordare il momento in cui Snoopy si è recato nello spazio.

Il quinto piano è incentrato sulla felicità mentre il sesto sull’amore. Le camere devono essere prenotate con largo anticipo, peccato che fino a Settembre non potrete soggiornare al loro interno causa pienone.

Le nuove prenotazioni sono previste nei mesi di Ottobre e Novembre. A seguire l’indirizzo dell’Hotel:

Hotel Puanuts

Hyogo-ken, Kobe-shi, Chuo-ku, Nakayamatedori 1-22-26

兵 庫 県 神 戸 市 中央 区 中山 手 通 1-22-26

Se avete modo di visitarlo, vi invitiamo a condividere con noi le vostre impressioni.