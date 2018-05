Giappone: Arriva lo Shinkansen di Hello Kitty

Il 13 Maggio è stato l’ultimo giorno di viaggio per lo Shinkasen a tema Evangelion. A partire dal 30 Giugno se vi recate in Giappone, potrete viaggiare a bordo dello Shinkansen di Hello Kitty, seppure per un periodo di tempo limitato.

Viaggia in rosa con lo Shinkansen di Hello Kitty

Naturalmente come per Evangelion e per molti altri Shinkansen visti in passato, anche quello a tema Hello Kitty non si limiterà solo alla skin esterna al treno, ma anche agli arredi interni. Il nuovo tema percorrerà la linea Sanyo dalla stazione Shin Osaka a quella di Hakata presso Fukuoka.

I vagoni sfoggeranno una mix tra il rosa e il bianco con le immagini di Hello Kitty. La prima carrozza chiamata Hello Plaza presenta suo interno una statua di Hello Kitty con la divisa da capotreno e colorazione rosa pastello.

Al suo interno i passeggeri potranno acquistare beni esclusivi, guardare video pubblicitari che promuovono le varie prefetture del Giappone tra cui Shimane e Tottori, Yamaguchi, Osaka, Hyogo, Okayama, Hiroshima e Fukuoka.

Nella seconda carrozza chiamata Kawaii Room, i passeggeri potranno rilassarsi presso l’area salotto con finestre e pavimenti decorati, poggiatesta con le immagini di Sanrio o farsi delle foto presso l’apposito angolo dedicato.

Infine, il fischio del treno verrà sostituito con la melodia originale di Hello Kitty. Di seguito il video: