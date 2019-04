Star Comics: Premi e Omaggi del Comicon 2019

Nelle settimane scorse vi abbiamo comunicato i nomi dei nostri ospiti che saranno presenti durante l’edizione 2019 di COMICON e tutti gli eventi (qui il calendario dettagliato) che abbiamo organizzato per voi per l’attesa manifestazione, che inizierà domani 25 aprile e terminerà domenica 28 aprile presso il complesso Mostra d’Oltremare di Napoli.

Oggi è finalmente la vigilia, e vogliamo lasciarvi con l’acquolina in bocca presentandovi tutti i premi e gli omaggi che potrete ricevere acquistando i nostri volumi o partecipando agli eventi in programma!

Dopo il successo di Lucca Comics & Games 2018, anche a Comicon arrivano le pratiche e stilosissime STAR BAGS griffate Star Comics! Per ottenerle non dovrete fare altro che inquadrare con il vostro smartphone l’apposito QR Code che troverete nelle grafiche dedicate sparse per la manifestazione e compilare con i vostri dati personali il form che verrà aperto. Fatto? Bene, non vi resta che correre a ritirare la vostra STAR BAG direttamente allo stand Star Comics!

ILLEGAL MACHINE

Durante tutti i giorni della manifestazione, presso lo stand Star Comics – Star Shop, potrete giocare alla ILLEGAL MACHINE, un’originale slot machine interattiva su maxi schermo che vi permetterà di vincere premi esclusivi. Per giocare vi basterà:

Acquistare almeno un volume a scelta fra Vigilante – My Hero Academia Illegals 1, vol. 2, vol. 3, vol. 4, vol. 5 e Vigilante – My Hero Academia Illegals Starter Pack. Ogni volume acquistato vi darà diritto a 1 tentativo alla ILLEGAL MACHINE, mentre lo Starter Pack vi permetterà di fare 2 tentativi alla ILLEGAL MACHINE.

Ogni giocata equivale alla vincita di un premio targato VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS. I gadget che potrete accaparrarvi sono:

BADGE e PORTA BADGE di “THE CRAWLER”

BADGE e PORTA BADGE di “POP * STEP”

BADGE e PORTA BADGE di “KNUCLE DUSTER”

POSTER LIMITED

SHIKISHI che potrete farvi autografare dagli autori Hideyuki Furuhashi e Betten Court durante le sessioni autografi .

Inoltre, con l'acquisto di almeno un volume di VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS riceverete in regalo l'esclusiva SHOPPER!

PHOTO BOOTH

Durante tutti i giorni della manifestazione potrete partecipare al divertente PHOTO BOOTH di VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS. Recatevi presso il nostro stand e fatevi scattare una foto accanto ai protagonisti della serie: riceverete IN REGALO l’esclusiva shopper contenente il teaser flip book di MY HERO ACADEMIA e VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS, un poster e un segnalibro! Tutte le foto verranno postate sul nostro Instagram, e ogni partecipante verrà taggato: condividetele e stressate i vostri amici per farvi sommergere di like, perché ogni giorno alle 18:00 sul Led Wall del nostro stand proietteremo la classifica delle foto più votate, e chi avrà ricevuto il maggior numero di like riceverà in regalo la limitatissima T-SHIRT di VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS!

Ma le sorprese non sono finite: ci sono tanti altri gadget esclusivi che vi aspettano con l’acquisto dei manga Star Comics:

Acquistando almeno un volume a scelta di DRAGON BALL SUPER riceverete i capelli da SUPER SAYAN BLU (fino a esaurimento scorte);

di riceverete i (fino a esaurimento scorte); Acquistando il volume 1 di DEMON SLAYER riceverete in regalo la speciale sovraccoperta celebrativa ;

di riceverete ; Acquistando il volume 1 di EDENS ZERO versione REGULAR riceverete una spilletta in regalo ; mentre acquistando il volume 1 di EDENS ZERO versione LIMITED , oltre alla spilletta , riceverete anche un mini shikishi espressamente dedicato dal maestro Hiro Mashima ai fan italiani;

Acquistando il volume 1 di STONE riceverete in regalo una spilletta (fino a esaurimento scorte).

Per partecipare agli eventi organizzati da Edizioni Star Comics e Star Shop Distribuzione (presso l’Area Fumetto AE11) a Comicon 2019 dovrete recarvi a Napoli, presso il complesso Mostra d’Oltremare, agli ingressi di Piazzale Vincenzo Tecchio n. 50, via Kennedy e via Terracina, e via John Fitzgerald Kennedy n. 54 (rispettivamente, per i biglietti giornalieri e per abbonamenti e accrediti), da giovedì 25 a domenica 28 aprile 2019: qui potrete trovare tutte le informazioni riguardanti i biglietti.