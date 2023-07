Tokyo Revengers: Tenjiku Arc arriverà su Disney+

Revengers: Tenjiku Arc (Tokyo Revengers: Tenjiku-hen), l’ultimo arco dell’adattamento anime del manga Tokyo Revengers di Ken Wakui sarà trasmesso ufficialmente sulla piattaforma streaming Disney+.

Lo leggiamo dalla fonte ufficiale ANN. Al momento non sappiamo ancora in quali parti del mondo arriverà, ma come successo anche con Bleach, forse in ritardo arriverà anche in Italia. L’anime sarà trasmesso in Giappone a ottobre su MBS, TV Tokyo e AT-X.

I nuovi membri del cast dell’anime

I nuovi membri del cast dell’anime sono:

Nobunaga Shimazaki nel ruolo di Izana Kurokawa

Tetsu Inada nel ruolo di Kanji Mochizuki

Seiichirō Yamashita nel ruolo di Kakucho

Kouki Uchiyama: Shion Madarame

Daisuke Namikawa: Ran Haitani

Hiro Shimono: Rindo Haitani

Il manga di Tokyo Revengers

Wakui ha lanciato il manga sulla rivista Weekly Shōnen Magazine nel marzo 2017 e ha concluso la serie il 16 novembre. Weekly Shōnen Magazine sta serializzando il manga spinoff Tokyo Revengers Extra sui fondatori della Tokyo Manji Gang.

Il successo dell’anime

Il primo adattamento anime televisivo del manga ha debuttato nell’aprile 2021. Crunchyroll ha trasmesso l’anime in streaming mentre andava in onda in Giappone. L’anime Tokyo Revengers: Christmas Showdown ha debuttato il 7 gennaio ed è andato in onda per 13 episodi. Disney+ e Hulu hanno trasmesso la serie in streaming.

Il lungometraggio in live action

Il successo dell’anime è stato davvero esaustivo, tanto da portare a un lungometraggio in live action. Il primo film in live-action basato sul manga è uscito in Giappone nel luglio 2021 ed è stato il primo film in live-action in Giappone nel 2021.

Crunchyroll trasmette il film in streaming. Il primo dei due film live-action sequel Chi no Halloween -Unmei- (Bloody Halloween -Fate-) è uscito in Giappone il 21 aprile, mentre il secondo film Chi no Halloween -Kessen- (Bloody Halloween -Battaglia decisiva-) è uscito in Giappone il 30 giugno.