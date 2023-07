Requiem For Vengeance: Nuovo Anime per Gundam

Gundam, il celebre franchise giapponese d’animazione che ha appassionato i fan fin dal suo debutto nel 1979, sta per tornare con un nuovo progetto anime. Durante l’Anime Expo di quest’anno, è stato annunciato che una nuova serie intitolata Gundam: Requiem For Vengeance è attualmente in lavorazione. Ciò che rende questa notizia ancora più sorprendente è lo stile di animazione unico che caratterizzerà questo nuovo capitolo di Mobile Suit Gundam.

Un nuovo progetto e uno stile di animazione innovativo

Gundam: Requiem For Vengeance sarà diretto da Erasmus Brosdau, con la collaborazione dello scrittore Gavin Hignight, noto per il suo lavoro su titoli come Star Wars: Resistance, Transformers: Cyberverse e Tekken: Bloodline. Sebbene poche informazioni siano state rivelate sulla trama della serie, il materiale presentato durante il panel di Bandai Namco Filmworks ha confermato che la storia si svolgerà nell’universo di Universal Century.

L’utilizzo di Unreal Engine 5 per l’animazione

Ciò che rende ancora più interessante questo nuovo progetto Gundam è il fatto che sarà animato utilizzando Unreal Engine 5, sviluppato da Epic Games. Questa scelta rappresenta un significativo punto di svolta non solo per il franchise, ma potrebbe avere un impatto sull’industria degli anime nel suo complesso. Durante l’evento è stato presentato anche il primo trailer, che offre uno sguardo suggestivo alla storia. La trama si svolge dal punto di vista del Principato di Zeon, undici mesi dopo la guerra rivoluzionaria, concentrandosi sul personaggio di Iria Sorari e includendo i mobile suit Zeon Zaku II e Gundam della Federazione.

L’evoluzione del franchise Gundam

Gundam ha offerto per molti anni una vasta gamma di contenuti, continuando ad appassionare un numero crescente di fan. La capacità del franchise di narrare storie che non sono vincolate a un unico universo lo rende sempre rinnovabile e affascinante. Riesce costantemente a trovare nuovi modi per proporre nuove avventure e personaggi, mantenendo viva l’attenzione del pubblico. Al momento non sono state fornite informazioni sulla data di uscita del nuovo progetto Mobile Suit Gundam: Requiem For Vengeance, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Gundam: Requiem For Vengeance rappresenta un nuovo e affascinante capitolo nel franchise dei mecha. Con la direzione di Erasmus Brosdau e il coinvolgimento di Gavin Hignight come scrittore, il progetto promette di offrire una nuova esperienza visiva grazie all’uso di Unreal Engine 5. I fan di Gundam possono aspettarsi una storia avvincente ambientata nell’universo di Universal Century, con protagonisti intriganti come Iria Sorari e i mobile suit Zeon Zaku II e Gundam della Federazione. Non vediamo l’ora di scoprire ulteriori dettagli su questo emozionante progetto e vi aggiorneremo non appena saranno disponibili nuove informazioni.