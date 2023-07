Demon Slayer: Corto live action per l’arco del Castello Infinito

Il Villaggio dei Spadaccini ha recentemente concluso l’adattamento animato di Demon Slayer, riaffermando così la posizione dello show come uno dei più acclamati degli ultimi tempi.

Demon Slayer Mondomanga

Nuovo live action per Demon Slayer

Come annunciato in precedenza, la quarta stagione ci porterà a vivere l’epico “arco di addestramento Hashira“, in cui Tanjiro, Inosuke e Zenitsu affronteranno un allenamento estremamente difficile per prepararsi a sconfiggere Muzan e i suoi demoni una volta per tutte.

Come suggerisce il nome dell’arco narrativo, i nostri tre protagonisti verranno allenati dagli Hashira, i massimi esponenti della professione di ammazzademoni, per sbloccare e potenziare al massimo le loro abilità e affrontare la minaccia dei demoni con determinazione e forza.

Prima di proseguire con l’articolo, è importante avvertire che potrebbero esserci potenziali spoiler nel seguito, in quanto andremo a discutere di un video fanmade che adatta la parte finale della storia. Quindi, se non avete ancora letto il manga o non volete conoscere dettagli sulla trama, vi consigliamo di interrompere la lettura qui.

Il video che potete vedere qui mostra in modo animato l'”Infinity Castle Arc”, l’arco narrativo in cui Tanjiro e gli altri affrontano i demoni più pericolosi di sempre, creando un senso di trepidazione e apprensione nel pubblico. Dopo un rigoroso addestramento dagli Hashira, Tanjiro sarà sicuramente più forte e pronto a dare il massimo di sé stesso nella battaglia finale.

L'”Infinity Castle Arc” rappresenta il penultimo arco della storia, posizionandosi poco prima dell’epilogo emozionante. La versione ufficiale di questa parte arriverà probabilmente tra qualche anno, considerando il meticoloso lavoro dello studio Ufotable.

Al momento, lo studio non ha ancora rilasciato molti dettagli sulla quarta stagione di Demon Slayer, ma è sicuramente in produzione, data l’incredibile popolarità della serie. È interessante notare che il finale della terza stagione ha addirittura causato il blocco del famoso sito di streaming Crunchyroll a causa del grande afflusso di spettatori. Demon Slayer continua a battere record su record, dimostrando il suo enorme successo.

Con l’attesa per l’arrivo dell’“Infinity Castle Arc” e il futuro sconosciuto che si prospetta per Demon Slayer, i fan non vedono l’ora di vedere come Tanjiro e i suoi amici affronteranno la loro battaglia finale contro i demoni. L’adattamento animato di questa saga tanto amata sta sicuramente tenendo tutti con il fiato sospeso, pronti ad immergersi in un’avventura epica e coinvolgente.