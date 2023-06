Demon Slayer: Retroscena sulla vita di Muzan

La terza stagione dell’anime Demon Slayer si è conclusa con un episodio speciale di oltre un’ora, che ha riservato agli spettatori sorprendenti rivelazioni sulla trama. Tra queste, spiccano i dettagli sul passato misterioso di Muzan Kibutsuji, il villain principale della serie, nonché il creatore di tutti i demoni che Tanjiro Kamado e i suoi compagni hanno combattuto finora. Fino all’episodio finale, le informazioni su questo personaggio erano scarse, ma ora abbiamo finalmente un quadro più completo.

Il passato di Muzan e la scoperta di Nezuko

L’episodio conclusivo di Demon Slayer: il Villaggio dei Forgiatori di Katana rivela che Muzan è a conoscenza della particolare capacità di Nezuko di sopravvivere alla luce del sole nonostante sia un demone. Inoltre, l’episodio esplora il suo misterioso passato, svelando come sia diventato un demone spaventoso e assetato di potere. Ma soprattutto, ciò che emerge è il motivo per cui Muzan era alla ricerca del Blue Spider Lily già prima degli eventi che coinvolgono Tanjiro.

L’inizio della trasformazione di Muzan

Molti anni fa, Muzan fu colpito da una malattia mortale. Deluso dal medico che lo stava curando e convinto che non stesse facendo abbastanza per salvarlo, Muzan lo uccide. Solo dopo si rende conto che il dottore stava effettivamente somministrando una medicina che poteva aiutarlo. Tuttavia, questa medicina lo ha trasformato nel demone spaventoso che conosciamo oggi. Il suo corpo è diventato più forte, ma questa trasformazione ha alimentato in lui una sete insaziabile di sangue e carne umana.

L’ossessione per il sole

Ciò che tormenta Muzan è l’incapacità di camminare alla luce del sole. Egli sa che i raggi solari lo distruggerebbero istantaneamente e, quindi, il suo obiettivo principale diventa conquistare il sole. Purtroppo, la medicina sperimentale che il dottore gli ha somministrato, il Blue Spider Lily, si trova in un luogo inaccessibile senza la presenza del dottore stesso, che Muzan ha ucciso. Questo fiore rappresentava la cura che il dottore stava cercando di sviluppare.

Nezuko come obiettivo finale

Ora è chiaro che l’obiettivo di Muzan è sfruttare Nezuko, l’unico demone con la capacità di resistere alla luce del giorno. Il finale della terza stagione ha rivelato questa importante informazione, aprendo nuove e interessanti prospettive per lo sviluppo della trama.