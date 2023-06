Demon Slayer si rinnova per la quarta Stagione

Un annuncio entusiasmante per tutti i fan di Demon Slayer arriva al termine della terza stagione dell’anime, appena trasmessa in Giappone. Dopo il commovente finale dell’ultimo episodio, i fan sono stati ricompensati con la notizia che tanto aspettavano: una quarta stagione anime che adatterà un importante arco narrativo.

Demon Slayer avrà la quarta Stagione

Questa notizia è ancora più significativa considerando che il manga originale di Demon Slayer si è già concluso. L’annuncio della nuova stagione è stato accompagnato da un breve teaser trailer, che ha scatenato ulteriore eccitazione tra i fan.

Quindi possiamo confermare che Demon Slayer tornerà con la quarta stagione, offrendo ai fan un ulteriore capitolo di questa avvincente storia. La pagina Twitter ufficiale della serie, kimetsu_off, ha condiviso le prime immagini che mettono in risalto gli altri Pilastri che non sono stati presenti nell’ultimo arco narrativo di Demon Slayer. Personaggi come Obanai e Shinobu si prenderanno la scena nella prossima stagione.

Un’occhiata al poster di presentazione rivela l’assenza di Muichiro e Mitsuri, i Pilastri della Nebbia e dell’Amore rispettivamente. Questi coraggiosi guerrieri hanno già affrontato le sfide delle Lune Crescenti con l’aiuto di Tanjiro, Nezuko e Genya, quindi sono già impegnati in battaglia.

La quarta stagione darà finalmente l’opportunità di esplorare appieno il potenziale di Giyuu, Obanai, Shinazugawa Sanemi, Gyomei e Shinobu. Dopotutto, l’arco narrativo del Villaggio dei Forgiatori di Katana ha svelato dinamiche intricate, portando Tanjiro a raggiungere un nuovo livello di forza e abilità grazie all’aiuto di Mitsuri e Muichiro. L’esercito di Muzan ha già subito la perdita di due combattenti, e il finale della terza stagione ha lasciato tutti stupefatti con la dimostrazione del nuovo potere di Nezuko.

Nella quarta stagione, i fan possono aspettarsi di vedere Tanjiro e i suoi compagni allenarsi ancora più duramente, affrontando nuove sfide e svelando il loro pieno potenziale. Inoltre, sorge la possibilità che Tanjiro possa persino aspirare a diventare il prossimo pilastro. Al momento, non è stata annunciata una data di uscita precisa per la quarta stagione di Demon Slayer, ma continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti in merito.