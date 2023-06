Demon Slayer: La terza stagione si conclude con un colpo di scena per Nezuko

La terza stagione dell’anime di successo Demon Slayer si è conclusa con un episodio esplosivo che ha tenuto con il fiato sospeso i fan. Durante l’arco narrativo de “Il Villaggio dei Forgiatori di Katana“, l’attenzione dei fan era focalizzata su Tanjiro e sua sorella Nezuko. Dopo le sfide affrontate nella stagione precedente, i protagonisti si sono trovati di fronte a nuovi ostacoli. Nel finale della terza stagione, è stato svelato il nuovo potere di Nezuko Kamado, regalando un colpo di scena agli spettatori.

Demon Slayer Mondomanga

Il finale dello scontro

Nell’episodio conclusivo della terza stagione, della durata di 70 minuti, gli spettatori hanno assistito allo scontro finale contro l’ultima Luna Crescente rimasta in vita. Dopo la vittoria di Muichiro su Gyokko, è toccato a Tanjiro affrontare Hantengu, contando sull’aiuto di Nezuko. Durante lo scontro, quando il sole ha iniziato a sorgere, i due protagonisti si sono trovati in difficoltà e Nezuko ha preso una decisione sorprendente.

La rivelazione del nuovo potere

Nezuko, per salvare tutti, si espone al sole, nonostante i demoni siano vulnerabili alla luce solare. Tanjiro, incredulo, crede di perdere sua sorella, ma per sua sorpresa, Nezuko riesce a guarire dai danni provocati dal sole e torna da lui. È rivelato che Nezuko è un demone prescelto e ora possiede la capacità di resistere alla luce solare, un dono che Muzan ha cercato per anni. Questo potere attira pericolosamente l’interesse di Muzan nei confronti di Nezuko.

La prossima stagione

La terza stagione di Demon Slayer si è conclusa, lasciando i fan con l’attesa per la quarta stagione che continuerà ad animare la serie sul piccolo schermo. La quarta stagione si concentrerà sull’arco narrativo dell’allenamento del Pilastro. Al momento, non sono ancora state fornite informazioni precise sulla data di uscita, ma i fan sperano che lo studio di animazione Ufotable possa presto rilasciare un aggiornamento sulla quarta stagione.