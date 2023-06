One Piece: Dopo il Manga anche l’Anime va in pausa

In un’inaspettata svolta narrativa, sia il manga che l’anime di One Piece si preparano a una pausa, gettando i fan nel caos dell’attesa. Dopo la pubblicazione regolare dell’ultimo capitolo del manga e l’episodio dell’anime in arrivo, le avventure dei Mugiwara subiranno un’interruzione per un periodo di tempo significativo.

One Piece: Manga e Anime in Pausa per Preparare Grandi Novità

La notizia è stata rivelata attraverso un tweet del rinomato profilo @newworldartur, che non solo ha annunciato la pausa, ma ha anche fornito dettagli sul ritorno dell’anime con l’episodio 1066. La ragione dietro questa interruzione è legata all’autore del manga, Eiichiro Oda, che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per curare un problema di astigmatismo che sta influenzando la sua vista.

Non sorprende che Oda abbia deciso di prendere cura della sua salute visiva, considerando l’importanza della visione per un artista e la necessità di una resa ottimale nel suo lavoro. Dopo la pubblicazione del capitolo 1086, i fan dovranno pazientare per quattro settimane prima di immergersi nuovamente nelle avventure dei Mugiwara, in attesa di scoprire i nuovi dettagli del vasto mondo creato dal genio del manga nel lontano 1997.

Ma la delusione non si limita solo ai lettori del manga. Anche gli appassionati dell’anime dovranno fare i conti con una pausa a partire dall’episodio 1065. Come annunciato, l’anime di One Piece entrerà in una settimana di riepilogo, con l’episodio 1066 programmato per il 25 giugno.

Nel frattempo, l’anime si trova ancora immerso nella grande battaglia per la liberazione di Onigashima, con Luffy che deve ancora svelare la sua nuova forma, destinata a sconfiggere il temibile Yonko Kaido, il sovrano del Paese di Wano.

Le indiscrezioni su un possibile Gear Fifth, la prossima trasformazione del protagonista, stanno già circolando. Si parla di una possibile presentazione durante i mesi estivi, creando un’anticipazione ancora maggiore tra i fan.

Nonostante questa temporanea interruzione, il mondo di One Piece rimane affascinante e ricco di avventure mozzafiato. La pausa offre anche l’opportunità di riflettere sulle incredibili imprese dei nostri eroi e di alimentare l’entusiasmo per le sorprese che ci riserva il futuro della serie.

Quindi, armatevi di pazienza, cari fan di One Piece, perché il momento di sospensione presto darà il via a un’esplosione di avventure ancora più straordinarie!