Demon Slayer: La serie svela il passato oscuro del Pilastro della nebbia

Oggi siamo qui per parlare dell’ultimo episodio dell’anime Demon Slayer, che ha messo in luce il Pilastro della nebbia, Muichiro Tokito, e il suo passato misterioso. Prima di procedere, avviso che ci saranno anticipazioni relative all’episodio 8, quindi se preferite evitare spoiler, vi consiglio di non proseguire oltre.

L’oscuro passato del pilastro della nebbia

Finora, la stagione del Villaggio dei Forgiatori di Katana si è concentrata sulla lotta contro la Luna Crescente Hantengu, nella quale Tanjiro, Nezuko e Genya si sono trovati coinvolti. Tuttavia, l’episodio più recente ha dato spazio a Muichiro, che si trova ad affrontare Gyokko e le sue strane abilità.

Durante lo scontro con la Luna Crescente, Muichiro ha incontrato diverse difficoltà, ma grazie all’aiuto di Kotetsu, è riuscito a liberarsi dalla prigione di Gyokko. Nonostante ciò, la situazione rimaneva estremamente critica. Tuttavia, si verifica un momento cruciale in cui Muichiro compie un balzo in avanti nello scontro, raggiungendo un nuovo livello di potere. Ciò accade quando finalmente riesce a sbloccare un ricordo doloroso legato al suo passato, un evento che aveva completamente rimosso dalla sua mente. Si tratta della morte di suo fratello.

L’ottavo episodio di Demon Slayer svela un episodio sconvolgente del passato di Muichiro, un evento che lui stesso non riusciva a ricordare e che lo aveva reso sempre distante dagli altri. Dopo aver perso sia la madre che il padre nello stesso giorno, Muichiro e il suo fratello gemello Yuichiro si sono trovati ad affrontare la vita da soli. Muichiro era un ragazzo gentile, mentre Yuichiro era freddo e distante. Tuttavia, tutto cambiò quando un demone attaccò i due fratelli, causando la perdita del braccio di Yuichiro. In quel momento, il Pilastro della nebbia attuale scatenò una rabbia così intensa da sconfiggere il demone con attacchi brutali che durarono fino all’alba.

Purtroppo, Yuichiro perse la vita durante quell’attacco, ma Muichiro comprese che il fratello era duro con lui solo perché era l’unico modo che conosceva per prendersi cura di lui. Questo ricordo della sua rabbia e di come l’abbia portato a diventare un Pilastro Hashira ha aiutato Muichiro a sbloccare il proprio marchio ammazzademone. Ora, è pronto a mettere fine allo scontro contro Gyokko, sfruttando tutto il suo nuovo potere.

Questo episodio di Demon Slayer ha gettato nuova luce sul personaggio di Muichiro, rivelando un passato oscuro che aveva dimenticato. È emozionante vedere come il suo percorso di crescita e il suo riscatto personale si intreccino con la battaglia contro i demoni.