Studio MAPPA annuncia la nuova serie anime Bucchigiri

Lo studio di animazione giapponese MAPPA è riconosciuto come uno dei più importanti e famosi al mondo. Ha costruito una solida reputazione lavorando su adattamenti animati di serie come Chainsaw Man, L’Attacco dei Giganti, Jujutsu Kaisen e molti altri.

Un altro aspetto distintivo dello studio MAPPA è la capacità di gestire diversi progetti anime nello stesso anno. E anche quest’anno, MAPPA ha rivelato una nuovissima serie anime su cui sta lavorando. Si intitola Bucchigiri e debutterà l’anno prossimo.

La notizia è accompagnata dal primo trailer, visibile in questo articolo, e da un primo poster. È evidente come MAPPA stia ancora una volta dimostrando le sue capacità artistiche, anche in questo nuovo progetto anime.

bucchigiri mondomanga

Bucchigiri: Una serie anime originale di Studio MAPPA

Bucchigiri sarà una serie anime originale dello Studio MAPPA, il che significa che non sarà basata su nessun manga o light novel esistenti. Spesso, le serie anime di successo sono accompagnate da una controparte manga, pubblicata su riviste come Shonen Jump, Kodansha o Young Animal.

Tuttavia, MAPPA ha colto l’opportunità per creare questo nuovo progetto anime originale in collaborazione con il regista Hiroko Utsumi, noto per il suo lavoro su titoli come K-On! e Banana Fish. Utsumi sarà affiancato dallo sceneggiatore Taku Kishimoto, che ha lavorato su serie anime come Fruits Basket, Haikyuu!! e Pokémon: Twilight Wings.

Per dare maggiore ufficialità al progetto anime Bucchigiri di MAPPA, è stato creato un account Twitter dedicato. L’uscita di Bucchigiri è prevista per gennaio 2024, con i riflettori puntati su MAPPA all’inizio del nuovo anno. Di seguito riportiamo il primo Trailer del nuovo progetto anime Bucchigiri: