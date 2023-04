Le serie anime più violente

Vi siete mai chiesti quali sono gli anime più violenti? Quest’oggi vogliamo condividere con voi una lista delle serie animate più sanguinose.

Ninja Scroll

Un film d’animazione del 1993 diretto da Yoshiaki Kawajiri, ispirato ai racconti Ninpūchō di Futaro Yamada, ambientato nel Giappone feudale e caratterizzato da un elevato livello di violenza e sangue.

Another

Una light novel di genere horror ideata da Yukito Ayatsuji che ha ricevuto un adattamento manga e un anime. Le vicende si svolgono all’interno di una scuola maledetta, dove accadono morti misteriose in circostanze inquietanti.

L’Attacco dei Giganti

Un manga e un anime di Hajime Isayama ambientato in un mondo spietato e privo di gioia, dove la morte colpisce in modo brutale anche i personaggi principali.

Deadman Wonderland

Un anime che racconta la storia della lotta e della sopravvivenza del protagonista Ganta nel famigerato carcere-parco divertimenti Deadman Wonderland, dove per restare in vita bisogna partecipare a eventi sanguinosi.

Elfen Lied

Un anime che ruota intorno ai Diclonius, esseri mutanti simili agli esseri umani ma dotati di arti invisibili fortissimi, che vengono perseguitati e sottoposti a esperimenti violenti.

Ken il Guerriero

Uno storico manga scritto da Buronson e disegnato da Tetsuo Hara, caratterizzato da violenza e sangue, ambientato in una Terra post-apocalittica dove il protagonista Kenshiro usa l’antica arte marziale Sacra Scuola di Hokuto per uccidere i suoi avversari colpendo i loro punti vitali segreti.

Hellsing

Un’organizzazione segreta supportata dal governo inglese che ha come obiettivo l’eliminazione delle creature della notte, protagonista di una serie anime caratterizzata da scene cruente e sanguinose in ogni episodio.

Akame ga Kill!

Un anime in cui un gruppo di assassini combatte contro il governo corrotto del loro paese. La serie è caratterizzata da violenza e brutalità, con scene di combattimento molto intense e sanguinolente.

Tokyo Ghoul

Un anime in cui dei ghoul, creature che si nutrono di carne umana, vivono nascosti nella società umana. La serie è caratterizzata da scene di violenza e combattimento molto intense e cruente.

Berserk

Un anime ambientato in un mondo medievale oscuro e violento, dove il protagonista Guts combatte contro demoni e nemici umani in una lotta senza fine. La serie è famosa per la sua brutalità, con scene di combattimento esplicite e spesso sanguinolente.