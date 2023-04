ANIME ambientati in Europa

L’Europa è un continente con una ricca storia e cultura, che ha ispirato molti anime ambientati in diverse epoche e ambientazioni. In questo articolo, abbiamo selezionato anime che hanno come scenario principale paesi europei, dalla Russia alla Francia, passando per l’Italia e la Germania.

Hetalia: Axis Powers (Italia)

Hetalia è una serie comica che racconta la storia del mondo attraverso personaggi antropomorfi che rappresentano i vari paesi. L’Italia è uno dei protagonisti della serie e viene ritratto come un personaggio allegro e vivace, che ama la cucina e la bella vita. La serie è stata prodotta dallo studio Deen e trasmessa in Giappone dal 2009 al 2013.

Monster (Germania)

Monster è un thriller psicologico che segue le vicende del dottor Kenzo Tenma, un medico giapponese che lavora in Germania. La serie è ambientata principalmente a Berlino e segue le indagini di Tenma per catturare un assassino seriale. La serie è stata prodotta dallo studio Madhouse e trasmessa in Giappone dal 2004 al 2005.

Gunslinger Girl (Italia)

Gunslinger Girl è una serie drammatica che segue le vicende di una giovane assassina, Henrietta, e della sua agenzia di sicurezza privata, situata in Italia. La serie esplora temi come l’etica dell’uso della forza e la condizione umana. La serie è stata prodotta dallo studio Madhouse e trasmessa in Giappone dal 2003 al 2004.

The Rose of Versailles (Francia)

The Rose of Versailles è un dramma storico che si svolge nella Francia del XVIII secolo. La serie segue le vicende della giovane Oscar François de Jarjayes, una ragazza che viene cresciuta come un uomo per diventare la guardia del corpo della regina Maria Antonietta. La serie è stata prodotta dallo studio Tokyo Movie Shinsha e trasmessa in Giappone dal 1979 al 1980.

Romeo × Juliet (Italia)

Romeo × Juliet è una rivisitazione dell’opera di William Shakespeare ambientata in un mondo immaginario ispirato all’Italia rinascimentale. La serie segue le vicende dei giovani Romeo e Giulietta, che cercano di sfuggire alla rivalità tra le loro famiglie. La serie è stata prodotta dallo studio Gonzo e trasmessa in Giappone dal 2007 al 2008.

Kaleido Star (Russia)

Kaleido Star è una serie che segue le vicende di Sora Naegino, una giovane acrobata giapponese che si trasferisce in Russia per lavorare nel circo Kaleido Stage. La serie esplora temi come l’amicizia, la perseveranza e il sogno di diventare una grande artista. La serie è stata prodotta dallo studio Gonzo e trasmessa in Giappone dal 2003 al 2004.