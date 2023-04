Anime più attesi del 2023

Il 2023 oramai è bello che inoltrato, stiamo arrivando a Maggio, ma le uscite anime più attese non sono ancora disponibili, scopriamo insieme quali sono.

Attack on Titan

La serie, basata sull’omonimo manga di Hajime Isayama, è stata trasmessa per la prima volta nel 2013 e ha guadagnato un enorme seguito di fan in tutto il mondo. La nuova stagione di Attack on Titan dovrebbe concludere la storia e rispondere a molte delle domande che sono state lasciate in sospeso.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Basato sull’omonimo manga di Koyoharu Gotouge, Demon Slayer è diventato uno dei più grandi successi degli ultimi anni nel mondo degli anime. La prima stagione è stata rilasciata nel 2019 e la nuova stagione dovrebbe riprendere la storia da dove l’ultima stagione si è interrotta.

Fate/Grand Order

Basato sul popolare gioco mobile, Fate/Grand Order è una serie anime attesa con grande entusiasmo dai fan. La trama segue gli eventi del gioco e vede i personaggi della storia unirsi per affrontare le minacce che mettono in pericolo l’umanità.

Yona of the Dawn

La serie, basata sull’omonimo manga di Mizuho Kusanagi, segue le avventure di Yona, la principessa di un regno che deve affrontare numerose sfide e insidie. La serie è molto popolare in Giappone e ha guadagnato un seguito internazionale sempre più ampio.

One Punch Man

Basato sull’omonimo manga di ONE, One Punch Man è diventato uno dei più grandi successi degli ultimi anni. La serie segue le avventure di Saitama, un supereroe che può sconfiggere i suoi avversari con un solo pugno. La terza stagione della serie è prevista per il 2023.

Questi sono solo alcuni degli anime più attesi del 2023. Tuttavia, è importante notare che le date di rilascio possono cambiare e che potrebbero essere annunciati nuovi titoli nel corso del tempo.