Card Captor Sakura: Nuova Serie annunciata

I fan di Card Captor Sakura saranno lieti di sapere che una nuova serie è stata annunciata. La notizia è stata rivelata durante l’evento “Sakura Kakumei Matsuri” svoltosi a Tokyo. La nuova serie sarà intitolata “Card Captor Sakura: Clear Card – Arc Prologue” e sarà il preludio all’arco narrativo successivo.

Card Captor Sakura torna con una nuova serie

La serie, prodotta dallo studio di animazione Madhouse, vedrà il ritorno dei personaggi amati dai fan, tra cui la protagonista Sakura Kinomoto e il suo amico e rivale Shaoran Li. La storia seguirà le avventure di Sakura, che dovrà affrontare nuove sfide e acquisire nuovi poteri per salvare il mondo dai pericoli che lo minacciano.

La data di uscita della nuova serie non è ancora stata annunciata, ma si prevede che verrà trasmessa in Giappone nel corso dell’anno. Non si sa ancora se verrà trasmessa anche in altri paesi o se sarà disponibile in streaming online.

La notizia della nuova serie è stata accolta con entusiasmo dai fan di Card Captor Sakura in tutto il mondo, che non vedono l’ora di vedere nuove avventure della loro eroina preferita. La serie originale è stata trasmessa per la prima volta nel 1998 e ha conquistato il cuore dei fan grazie alla sua trama avvincente, ai personaggi ben sviluppati e alla bellissima animazione. La serie è stata successivamente adattata in un manga e in una serie di film.

Quante stagioni ha Card Captor Sakura?

Card Captor Sakura ha quattro stagioni. La serie televisiva originale, prodotta dallo studio di animazione giapponese Madhouse, è stata trasmessa per la prima volta in Giappone nel 1998 e ha avuto una durata di 70 episodi divisi in tre stagioni. Nel 2018 è stata prodotta una quarta stagione intitolata “Cardcaptor Sakura: Clear Card“, che conta 22 episodi. In totale, la serie conta quindi 92 episodi.

Quanti anni ha Sakura Card Captor?

Sakura Kinomoto, la protagonista di Card Captor Sakura, ha diversi anni a seconda della stagione della serie. Nella prima stagione, Sakura ha 10 anni, mentre nella seconda stagione, che si svolge l’anno successivo, ha 11 anni. Nella terza stagione, ambientata due anni dopo la seconda, Sakura ha 12 anni. Nella quarta stagione “Cardcaptor Sakura: Clear Card“, che si svolge un anno dopo gli eventi della terza stagione, Sakura ha 13 anni.

Dove vedere Card Captor Sakura?

Card Captor Sakura può essere visto in diversi modi, a seconda della disponibilità e delle preferenze del singolo spettatore. Ecco alcuni dei modi più comuni per vedere la serie:

Servizi di streaming: Card Captor Sakura è disponibile su molte piattaforme di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video e Crunchyroll. DVD e Blu-ray: le varie stagioni della serie sono disponibili anche in formato DVD e Blu-ray. È possibile acquistare le edizioni fisiche online o nei negozi specializzati. Trasmissione televisiva: in alcuni paesi, Card Captor Sakura viene trasmessa in televisione, sia sui canali generalisti che su quelli a pagamento.

In ogni caso, prima di scegliere un metodo per vedere la serie, è importante verificare la disponibilità della stessa nella propria area geografica e scegliere il metodo più comodo e accessibile per le proprie esigenze.