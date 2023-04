SUZUME arriva in Italia: Trama, Trailer e Cast

Suzume, il nuovo Film di Makoto Shinkai sta arrivando in Italia, a seguire vi riportiamo tutti i dettagli.

Suzume no Tojimari è collegato al Your Name?

Suzume no Tojimari, il nuovo film diretto da Makoto Shinkai, non è collegato direttamente a Your Name (Kimi no Na wa), anche se i due film condividono alcune tematiche e caratteristiche tipiche dello stile del regista.

Your Name è stato un grande successo internazionale e ha catapultato Shinkai nell’olimpo dei registi di anime. Suzume no Tojimari, d’altra parte, è un cortometraggio di 45 minuti e rappresenta una nuova sfida per il regista, che ha deciso di esplorare un tema diverso rispetto al precedente lavoro.

Sebbene i due film siano indipendenti l’uno dall’altro, il successo di Your Name ha creato molta attesa e curiosità attorno al nuovo progetto di Shinkai, che si è distinto per la sua capacità di creare storie emozionanti e coinvolgenti attraverso l’uso di immagini spettacolari e una colonna sonora coinvolgente.

Trama di Suzume

Suzume, noto anche come Suzume no Tojimari, è un film d’animazione giapponese del 2022 diretto da Makoto Shinkai e prodotto dallo studio di animazione CoMix Wave Films. La trama segue la storia di Suzume, una ragazza che vive nella città di Iwaki nella prefettura di Fukushima. Dopo la morte improvvisa della madre, Suzume inizia a sentire un senso di smarrimento e disorientamento, ma trova conforto e ispirazione nel viaggio di suo padre, che è un fotografo. In particolare, Suzume è affascinata dalle foto del padre che catturano la bellezza naturale della sua città natale.

Suzume inizia a esplorare la natura che la circonda, e scopre un antico legame tra la sua famiglia e il santuario locale dedicato a Takami-musubi, uno dei kami (spiriti) del Giappone antico. La ragazza scopre anche l’esistenza di una misteriosa porta di legno al santuario, che sembra essere in grado di comunicare con il passato e il futuro.

Con l’aiuto dei suoi amici, Suzume decide di aprire la porta, e attraverso di essa entra in contatto con un antico artefatto che le rivela un segreto sulla sua famiglia. Inizia così un viaggio fantastico attraverso il tempo e lo spazio, dove Suzume scoprirà la verità sulle sue origini e sulla sua città natale, mentre cerca di preservare il suo legame con la natura e con il suo passato.

Il film affronta temi come la bellezza della natura, l’importanza della famiglia e delle proprie radici culturali, e il legame tra passato, presente e futuro.

Cast italiano di Suzume

Suzume Iwato: Chiara Fabiano

Souta Munakata: Manuel Meli

Tamaki Iwato: Francesca Manicone

Tomoya Serizawa: Emanuele Ruzza

Daijin Alberto: Vannini

Suzume Child: Charlotte Infussi

Chika Amabe: Arianna Vignoli

Rumi Ninomiya: Eleonora Reti

Minoru Okabe: Edoardo Stoppacciaro

Miki: Eva Padoan

Hitsujiro Munakata: Dario Oppido

Cosa significa Suzume?

“Suzume” in giapponese significa “passero”. Inoltre, può essere usato anche come nome proprio femminile.

Quando esce Suzume in Italia?

L’uscita di Suzume in Italia è fissata per il 27 aprile.