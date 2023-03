I migliori live action più riusciti di sempre

Manga e anime sono due forme di intrattenimento giapponesi che hanno conquistato un enorme seguito in tutto il mondo. Tuttavia, non sono solo i fumetti e le serie animate ad essere popolari, ma anche le loro versioni cinematografiche dal vivo, conosciute come live action. In questo articolo, esploreremo gli action più riusciti di sempre tratti da manga e anime.

Che cosa vuol dire live action?

Live action è un termine utilizzato per descrivere un film o una serie televisiva in cui gli attori interpretano i personaggi in carne e ossa, invece di utilizzare l’animazione o altre tecniche di produzione come la computer grafica. In altre parole, un film live action è una produzione cinematografica che utilizza attori reali e ambientazioni reali per raccontare una storia, piuttosto che utilizzare animazioni o effetti speciali.

Il termine è spesso usato in relazione ai film o alle serie TV che sono basati su opere precedenti come manga, anime, romanzi o giochi, e che quindi cercano di rappresentare in modo realistico i personaggi e le ambientazioni della storia originale.

“Death Note” (2006)

Basato sul manga di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, “Death Note” è un thriller psicologico che segue le vicende del giovane studente Light Yagami, che trova un quaderno magico capace di uccidere chiunque scriva il nome al suo interno. Il film live action, diretto da Shusuke Kaneko, è stato un enorme successo in Giappone, dove ha incassato oltre 3 miliardi di yen.

Rurouni Kenshin

“Rurouni Kenshin” è un manga di Nobuhiro Watsuki che segue le avventure di Kenshin Himura, un ex assassino che cerca di redimersi e proteggere gli innocenti nella giapponese dell’era Meiji. Il film live action, diretto da Keishi Ohtomo, è stato un successo sia in Giappone che a livello internazionale, guadagnando oltre 6 miliardi di yen al botteghino.

Fullmetal Alchemist

Basato sul manga di Hiromu Arakawa, “Fullmetal Alchemist” è una serie anime che segue le vicende dei fratelli Edward e Alphonse Elric, che cercano di riportare in vita la loro madre defunta utilizzando l’alchimia, ma finiscono per pagare un prezzo terribile. Il film live action, diretto da Fumihiko Sori, è stato ben accolto dalla critica e dal pubblico, guadagnando oltre 8 miliardi di yen al botteghino.

Attack on Titan

“Attack on Titan” è un manga di Hajime Isayama che segue le vicende di un mondo in cui l’umanità è costretta a vivere in città circondate da mura per difendersi dagli enormi titani che li minacciano. Il film live action, diretto da Shinji Higuchi, è stato un successo di botteghino, guadagnando oltre 4 miliardi di yen.

Kimi no Na wa

“Kimi no Na wa”, conosciuto anche come “Your Name”, è un film anime di Makoto Shinkai che racconta la storia di due ragazzi che si scambiano misteriosamente i corpi in momenti casuali. Il film live action, diretto da Lee Sang-il, è stato un grande successo in Giappone, guadagnando oltre 19 miliardi di yen al botteghino.

In conclusione, questi sono solo alcuni degli esempi di live action riusciti tratti da manga e anime. Nonostante ci sia sempre il rischio di deludere i fan della serie originale, questi film dimostrano che, con il giusto regista, cast e budget, si può realizzare un adattamento rispettoso e di successo.